Malatya'da 2025 Yılı Proje Tespit Küpeleri ve Verim Kayıt Defterleri Dağıtıldı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binasında, 2025 yılına dair proje tespit küpeleri ve verim kayıt defterlerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Hayvan Sağlığı ve Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Proje Lideri Prof. Dr. Zeki Erişir, Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, üreticiler, yetiştiriciler ve teknik personeller katıldı.

Toplantı açılışında, Proje Lideri Prof. Dr. Zeki Erişir, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün, yeni doğacak kuzularımız için 2025 yılı proje tespit küpe ve verim kayıt defterlerinin dağıtımı ile istişare toplantısını yapıyoruz. Hepinize bol bereketli bir üretim yılı diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Dr. Selami Aygen de, "2025 yılı proje tespit küpe ve verim kayıt defterlerinin dağıtımını yapacağız. Küpeleme ve kayıt defterlerinin doğru ve düzgün tutulması büyük önem taşıyor. Bu detaylara dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın ise konuşmasında, üreticilerin mağdur olmamaları adına proje küpelerinin doğru takılması ve kayıtların düzenli tutulması gerektiğini belirtti. Akın, "Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üretim yapmaya devam edin, bizler her zaman desteğimizle yanınızdayız. İnsanın emeği, üretiminin karşılığını bulacaktır. Üretmeye devam edin, israf eden iflas eder, üreten hükmeder anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA