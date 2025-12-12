Haberler

Malatya'ya 4.5 milyon lira ek destek getiren başarı belgesi

Güncelleme:
Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Türkiye genelinde 145 tarımsal örgüt arasında birinci sınıf sertifika almaya hak kazanan ilk örgüt oldu. Bu belge ile Malatya'ya ek olarak 4 milyon 588 bin TL destek sağlanacak.

Türkiye'de 145 tarımsal örgüt birinci sınıf sertifika almaya hak kazandı. Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kentte bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek örgüt oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılan değerlendirmede Türkiye genelinde 145 tarımsal örgüt birinci derece sertifika almaya hak kazandı.

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yürüttüğü çalışmalar ve üreticilere sunduğu hizmetlerden dolayı birinci sınıf sertifika almaya hak kazandı. Alınan belge sayesinde Malatya'da yaklaşık 4 milyon 588 bin TL ek destek sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca birlik, kredi faiz indirimleri ve çeşitli ayrıcalıklardan da yararlanabilecek.

Belge, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar tarafından Birlik Başkanı Ergül Günaydın'a takdim edildi. Akar konuşmasında, elde edilen başarının Malatya hayvancılığı için önemli bir adım olduğunu belirterek, birlik başkanı ve tüm üreticileri tebrik etti.

Müdür Akar, bu belgenin ilin üretim gücünün ve yetiştirici örgütlenmesinin geldiği seviyeyi gösterdiğini vurgulayarak, Malatya tarımı ve hayvancılığı için birlikte daha güçlü adımlar atmayı dilediğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
