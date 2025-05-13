Malatya'da 1.85 Milyon Sebze Fidesi Dağıtımı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Malatya'da 1 milyon 850 bin sebze fidesinin dağıtımına başlandı.

Vali Seddar Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 11 Nisan'da meydana gelen zirai donun kayısı ile diğer meyve ağaçlarında ürün kaybına neden olduğunu söyledi.

Sanayileşme ve kentleşme gibi nedenlerle verimli tarım arazilerinin imara açıldığını, bu tezatlığı ortadan kaldırmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Buradan herkese sesleniyoruz, inşaat yapılabilecek zemini sağlam güzel yerler varken, rant uğruna ovalarımızın özellikle tarım arazilerimizin imara açılması mutlaka engellenmelidir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız titiz bir politika takip ediyor. Türkiye'nin tarım sektörü kendine yetebildiği gibi yaklaşık 25 milyar dolar ihracatı da ortaya koyabilen dünyada ender ülkelerden biri. Ne var ki kırsal nüfus giderek azalıyor. "

Yavuz, yeni tarım teknikleriyle birim alanda elde edilen gelirin arttırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise üretimin arttırılması için çiftçilere çeşitli destekler verdiklerini aktardı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında tohum ve fide dağıtımı yapacaklarını belirten Akar, "Proje kapsamında Malatya'da bu üretim sezonunda yaklaşık 35 milyon lira bedelle sonbaharda 850 ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. Bu ilkbaharda 170 ton nohut, fasulye, mercimek, karabuğday ile silajlık mısır dağıtımına devam ediyoruz. 85 bin çilek fidesi dağıtıldı. Bugün 1 milyon 850 bin sebze fidesi dağıtımına başladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yavuz, üreticilere sebze fidesi verdi.

Programa, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çiftçiler katıldı.