Haberler

MKE, Azerbaycan'da yeni bir şirket kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, Azerbaycan'da 'Makine ve Kimya Azerbaijan' adıyla yeni bir şirket kurarak savunma sanayi iş birliğini derinleştiriyor. Bakü merkezli şirket, Türk mühendislerin ürünlerini 99 ülkeye ihraç etmeye hazırlanıyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi, 'Makine ve Kimya Azerbaijan' (MKA) adıyla Azerbaycan'da yeni bir şirket kurdu. Bakü merkezli şirket, Azerbaycan makamları tarafından tescil edilerek, resmen faaliyetlerine başladı.

Mke'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan ile askeri ve sanayi alanında iş birliğini derinleştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden Mke, iki ülke arasındaki savunma ve teknoloji iş birliğini kurumsal zemine taşıyarak MKA adıyla Azerbaycan'da yeni bir şirket kurdu. Bakü merkezli şirket, Azerbaycan makamları tarafından tescil edilerek, resmen faaliyetlerine başladı.

KAFKASYA VE ORTA ASYA'YA AÇILAN KAPI

Açıklamaya göre; Mke, yüksek teknolojili savunma sanayi üretim alt yapısını Azerbaycan'da da inşa edecek. Halihazırda MKE tarafından, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı'na bağlı Azersilah için fişek üretim hattı kurulumu devam ediyor. Teknoloji transferi ile kurulacak yeni tesislerde hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu farklı kalemlerde savunma ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İki kardeş ülke arasında iş birliği potansiyelini bir adım ileriye taşıyacak olan MKE'nin yatırım girişimi, uzun vadede Azerbaycan'da istihdam imkanı da sağlamış olacak. Sermayesinin tamamı MKE'ye ait olan MKA, MKE'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan kapısı olacak. Burada gerçekleştirecek üretimle Türk devletlerinin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayii ihtiyaçlarına da yanıt verilecek.

99 ÜLKEYE İHRACAT

Açıklamada, "MKE, Azerbaycan'da faaliyete geçirdiği yeni şirketi MKA ile köklü markasının dünyaya tanıtılmasının yanı sıra, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda önemli bir adımın daha altına imza atmış oldu. Kararlılıkla üreten ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni savunma ürünlerini geliştirmeye devam eden Makine ve Kimya Endüstrisi, altında Türk mühendislerin imzası bulunan ürünlerini hali hazırda 5 kıtada 99 ülkeye ihraç ediyor" denildi.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Bir garip tatbikat: Polisler meslektaşlarını coplayıp ters kelepçe taktı

Polis, polisi coplayıp ters kelepçe taktı
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı

Ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı bavulunu topladı
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Atılan manşetler bomba! Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı

Fenerbahçe'nin 4-0'lık zaferi Norveç'i salladı
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Vahim iddialara böyle yanıt verdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Aracıyla çarptığı 3 yaşlı feci şekilde can verdi
Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray'dan Icardi açıklaması
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title