MKE, Azerbaycan'da yeni bir şirket kurdu

Mke'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan ile askeri ve sanayi alanında iş birliğini derinleştirmeye devam ediyor. Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden Mke, iki ülke arasındaki savunma ve teknoloji iş birliğini kurumsal zemine taşıyarak MKA adıyla Azerbaycan'da yeni bir şirket kurdu. Bakü merkezli şirket, Azerbaycan makamları tarafından tescil edilerek, resmen faaliyetlerine başladı.

KAFKASYA VE ORTA ASYA'YA AÇILAN KAPI

Açıklamaya göre; Mke, yüksek teknolojili savunma sanayi üretim alt yapısını Azerbaycan'da da inşa edecek. Halihazırda MKE tarafından, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı'na bağlı Azersilah için fişek üretim hattı kurulumu devam ediyor. Teknoloji transferi ile kurulacak yeni tesislerde hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu farklı kalemlerde savunma ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İki kardeş ülke arasında iş birliği potansiyelini bir adım ileriye taşıyacak olan MKE'nin yatırım girişimi, uzun vadede Azerbaycan'da istihdam imkanı da sağlamış olacak. Sermayesinin tamamı MKE'ye ait olan MKA, MKE'nin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan kapısı olacak. Burada gerçekleştirecek üretimle Türk devletlerinin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin savunma sanayii ihtiyaçlarına da yanıt verilecek.

99 ÜLKEYE İHRACAT

Açıklamada, "MKE, Azerbaycan'da faaliyete geçirdiği yeni şirketi MKA ile köklü markasının dünyaya tanıtılmasının yanı sıra, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda önemli bir adımın daha altına imza atmış oldu. Kararlılıkla üreten ve çağımızın ihtiyaçları doğrultusunda yeni savunma ürünlerini geliştirmeye devam eden Makine ve Kimya Endüstrisi, altında Türk mühendislerin imzası bulunan ürünlerini hali hazırda 5 kıtada 99 ülkeye ihraç ediyor" denildi.

