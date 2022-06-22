Mahmutpaşa esnafının Kurban Bayramı mesaisi başladı - Haberler

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Mahmutpaşa esnafının Kurban Bayramı mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Mahmutpaşa esnafının Kurban Bayramı mesaisi başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mahmutpaşa'da yoğunluk başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mahmutpaşa'da yoğunluk başladı.

İstanbul'un en eski alışveriş mekanlarından Mahmutpaşa'da bayram hareketliliği başladı. Bayram öncesi bayramlık giysi almak isteyenlerin uğrak yerlerinden Mahmutpaşa'da düğün sezonu öncesi çeyiz eşyalara da talep gösteriliyor. Giyim'den hediyelik eşyaya çok geniş bir ürün yelpazesi satılan Mahmutpaşa uygun fiyatlarıyla da tercih ediliyor.

" Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve okulların tatile girmesi hareketlilik oluşturuyor"

Mahmutpaşa'da bayram öncesi hareketliliğin başladığını anlatan esnaf Şahin Uğur, "Bu hareketlilikte okulların kapanmasının da etkisi oldu. Tatil öncesi memleketlerine gitmek isteyenler hediyelik eşyalara talep gösteriyor. Mahmutpaşa'da kadın erkek giyimden hediyelik eşyaya her şey bulunabiliyor. Eskiye göre hareketlilik azalmış olsa da Kurban Bayramı'nın yanında okulların kapanmış olması yoğunluğa neden oluyor. Fiyatlarda hemen her üründe geçen seneye göre yüzde 100'e yakın artış oldu. Alışverişin birçok platforma yayılmış olması çarşılardaki yoğunluğu etkiliyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Mahmutpaşa İstanbul Ekonomi Haberler

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