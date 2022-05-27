Melih Gökçek, BELKO iddiası nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 20 bin TL tazminat ödeyecek - Haberler

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı bir programda, "Belediye şirketi olan BELKO'nun soğuk asfalt sathi kaplama işini aldığını, sıcak asfalt fiyatına soğuk asfalt döküldüğünü ve şirketin 795 kilometrelik işin yalnızca 100 kilometresini yapıp kalanını yapmadığını" iddia etmişti. Gökçek, 40 milyon TL kamu zararı oluştuğunu ileri sürmüştü.

GÖKÇEK ALEYHİNDE TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

BELKO, Gökçek aleyhinde "yalan beyanda bulunduğu" iddiasıyla tazminat davası açmıştı. İhalede sekiz firma arasında en düşük teklifi veren firma olarak BELKO'nun ihaleyi kazandığı, yaklaşık maliyetinden 23 milyon TL daha düşük bedelle ve yüzde 20,11 kırım oranıyla işin alındığı belirtilmişti. BELKO'nun dilekçesinde, Karayolları Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere uygun şekilde ve 89 günde 741 kilometre asfalt sathi kaplama yollarının tamamlandığı ifade edilmişti. İşin, Sıcak asfalta göre yüzde 56,78 ve çift kat sathi kaplamaya göre ise yüzde 42,07 oranlarında daha ucuza yapıldığı belirtilmişti.

GÖKÇEK 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

BELKO'nun açtığı davada, asliye hukuk mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Gökçek'in BELKO'ya 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme kararında, "Gökçek'in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, iftira düzeyinde olduğu ve belediye şirketi BELKO'nun ticari itibarının haksızca zedelendiği" değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi.