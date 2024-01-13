MAGİNDER Başkanı Salih Karademir: Malatya Yeniden Ayağa Kalkacak

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 2023 yılının Malatya adına zor bir yıl olduğunu belirterek, yeni yıldan umutlu olduklarını söyledi. Malatya'nın yeniden güçlü şekilde ayağa kalkacağına inandığını söyleyen Karademir, iş dünyası olarak beklentilerini de açıkladı.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat 2023'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın ciddi şekilde yara aldığını söyledi. Bu depremin Malatya için bir dönüm noktası olduğunu da ifade eden Karademir, MAGİNDER üyesi iş insanlarının bu süreçte kenti terk etmeyerek yeni yatırımlarla işlerine devam ettiğini söyledi.

Geride kalan 2023 yılının çok zor bir yıl olduğunun altını da çizen Karademir, "Bu süreçte Malatya'yı birçok kişi terk ederek başla şehirlere yerleşti. Bizler ticaretin yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, sorunları dile getirmeye çalışıyoruz Malatya'nın bu sorunlarının başında çarşı merkezinin yıkılması yer alıyor. Şuan yeni çarşı için çalışmalar başladı, devletimiz gereken çalışmaları yapıyor. Çarşının yeniden ve eskisinden daha güçlü ayağa kalkacağını umut ediyoruz" dedi.

İş dünyası olarak yaşadıkları en büyük sorunlardan birisinin de yaşanan göç nedeniyle kalifiye eleman bulmakta zorlandıklarını ifade eden Karademir, "Kalifiye eleman bulamıyoruz, burada ticaret yapan iş dünyası olarak işçi bulamıyoruz. Ciddi bir şekilde eleman sıkıntısı yaşanıyor, sanayide, inşaatta her sektörde personel sorunu yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

Başkan Karademir, iş dünyası olarak 2024'ten beklentilerinin başında Malatya'nın tekrar cazibe merkezi olması gerektiğini ifade ederek, iş dünyasına vergi, SGK gibi desteklerin devam etmesini istedi. Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması adına var güçleri ile çalışacaklarını kaydeden Karademir, "Depremden sonra gitmedik, yatırımlara devam ettik. Bu memleketin bizlere ihtiyacı var. Memleketi bırakıp gitmek bize yakışmazdı. MAGİNDER olarak iş dünyası olarak çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MAGİNDER olarak 150'ye yakın iş dünyasından üyelerinin olduğunu ve hepsinin de yatırım yapmaya devam ettiğini belirten Karademir, "Malatya'da şuan Organize Sanayi Bölgesinde ciddi arazi sorunu var. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar arazi olmadığından yatırım yapamıyor. Yine aynı şekilde işçi, personel sıkıntısı yaşıyoruz. Malatya'da ve deprem bölgesinde iş dünyasına verilen desteklerin devam etmesini bekliyoruz. Çünkü zor şartlarda altında iş yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yeni yıldan beklentilerinin başında kente daha fazla yatırımcı çekilmesi olduğunun da altını çizen Karademir, "Sivil toplum kuruluşları, siyasiler, yerel yönetim ve tüm paydaşlar birlik ve beraberlik içerisinde olursak şehri daha çabuk ayağa kaldırırız diye düşünüyorum. Bu şehrin umuda ihtiyacı var, umudun olmadığı bir yerde ticaretin yapılması da zor olur" şeklinde konuştu.

Malatya'nın bu zor günleri atlatacağına ve eski gücüne kavuşacağına inandığını ifade eden Karademir, iş dünyası olarak üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını söyledi. - MALATYA