Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun Haber Videosunu İzle
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
Güncelleme:
Gaziantep'te bir adam, giyim mağazasından aldığı para üstünü kontrol ettiğinde, birer adet 5 TL ve 10 TL'nin birbirine yapıştırılarak yaratıcı ama geçersiz bir 15 TL haline getirildiğini fark etti.

  • Gaziantep'te bir giyim mağazasında, bir vatandaşa bantla birbirine yapıştırılmış 5 TL ve 10 TL'den oluşan 15 TL para üstü verildi.
  • Vatandaş, bu paranın geçersiz olduğunu belirterek mağaza yetkililerinden iade talep etti.
  • Uzmanlar, para üstü alırken banknotların tek tek kontrol edilmesi gerektiğini ve bu tür uygulamaların dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Gaziantep'te yaşanan olay, para üstü kontrolünün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Bir giyim mağazasından alışveriş yapan vatandaş, kendisine verilen para üstünü incelediğinde sıra dışı bir durumla karşılaştı. Vatandaş, bir adet 5 TL ile bir adet 10 TL'nin bantla birbirine yapıştırıldığını ve bu şekilde 15 TL gibi sunulduğunu fark etti.

Durumu mağaza yetkililerine bildiren vatandaş, söz konusu paranın geçersiz olduğunu belirterek iade talep etti. Yaşanan olay kısa sürede çevredeki müşterilerin de dikkatini çekerken, benzer durumların başka kişiler tarafından da yaşanabileceği endişesi dile getirildi.

PARA ÜSTÜNÜ KONTROL ETMEK ÖNEMLİ

Uzmanlar, özellikle yoğun alışveriş yapılan noktalarda para üstü alırken banknotların mutlaka tek tek kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, bu tür uygulamaların dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.

