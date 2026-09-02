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Hatay Valisi Masatlı, Madenli Yat Limanı Projesi'ni Yerinde İnceledi

Hatay Valisi Masatlı, Madenli Yat Limanı Projesi'ni Yerinde İnceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hayata geçirilen Madenli Yat Limanı Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hayata geçirilen Madenli Yat Limanı Kapasite Artırımı ve Turizm Çeşitliliği Geliştirme Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında; yat bağlama kapasitesinin artırılması amacıyla 75'er metre uzunluğunda 2 yüzer iskelenin yapılması ve limana yaklaşık 100 yatlık ilave kapasite kazandırılması hedefleniyor.

Kapasite artırımı ve iyileştirme çalışmalarıyla Madenli Yat Limanı'nın yat turizmi açısından cazibe merkezine dönüştürülmesi, su sporlarına yönelik imkanların geliştirilmesi ve Arsuz'un kıyı ve deniz turizmi potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Vali Masatlı, proje sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak devam eden imalatları inceledi ve projenin mevcut durumu ile planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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