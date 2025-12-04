Maden Sanayii İşverenleri Sendikası Başkanı İlci'den "Dünya Madenciler Günü" mesajı Açıklaması

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, "Sahip olduğu potansiyel ve tecrübeyle yıllık 6 milyar dolar civarında maden ihracatı yapan ülkemiz, sektörün ilave uygulamalarla desteklenmesi halinde 10 milyar dolar hedefine kısa sürede ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

İlci, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin maden varlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Madencilik sektörünün yatırımcısı ve çalışanıyla ülke ekonomisi için önemli bir değer ürettiğini vurgulayan İlci, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu potansiyel ve tecrübeyle yıllık 6 milyar dolar civarında maden ihracatı yapan ülkemiz, sektörün ilave uygulamalarla desteklenmesi halinde 10 milyar dolar hedefine kısa sürede ulaşabilir. Madencilik, yalnızca bir sektör değil, medeniyetin temelini oluşturan, ekonominin omurgasını destekleyen, ülkelerin bağımsızlığını pekiştiren stratejik bir alandır. Günümüzde kullandığımız tüm teknolojiler, yapılar ve üretim zincirleri bilinmelidir ki bir madencinin emeğiyle başlar."

"Madencilik bilinçli ve kapsayıcı yapıya dönüşmekte"

MASİS olarak hedeflerinin, sektörde çalışanların güven içinde üretim yapabildiği, çevreye duyarlı, modern ve sürdürülebilir bir anlayışı yaygınlaştırmak olduğunu aktaran İlci, şunları ifade etti:

"Madencilik, teknolojinin, dijitalleşmenin ve yeni güvenlik uygulamalarının desteğiyle daha bilinçli ve kapsayıcı bir yapıya dönüşmektedir. Bizler de bu dönüşümün her adımında sektörümüzün yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle yer altında ve yer üstünde görev yapan tüm madencilere, ailelerine, bu yolda çaba gösteren işverenlerimize, paydaşlarımıza, mühendislerimize, teknikerlerimize ve sektörümüzün tüm emekçilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Ebediyete uğurladığımız tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların mirasını daha güvenli, daha güçlü bir madencilik anlayışıyla yaşatma sözümüzü yineliyoruz. Yer altının göz kamaştırıcı cevherleriyle ülkemizin geleceğini aydınlatan tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun."