Maden İşçileri Sendikası Üyeleri İşten Çıkarılan İşçilerin İşe Alınması İçin Eylem Yaptı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri, iddiaya göre işten çıkarılan 250 maden işçisinin tekrar işe alınması için eylem yaptı. İşçiler, ödenecek kıdem tazminatının eksik olduğunu öne sürerek eylem kararı aldı.

İşten çıkarılan maden işçilerinden eylem

ANKARA - Türkiye Maden İşçileri Sendikası, iddiaya göre işten çıkarılan 250 maden işçisinin tekrar işlerine kazandırılması için Yıldızlar SSS Holding'in Çankaya'daki binası önünde eylem yaptı.

Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madenciliğin Eskişehir'deki kömür madenlerinde çalışan 250 işçi, 2022 yılının aralık ayında işten çıkartıldı. İşçilere ödenecek kıdem tazminatının eksik olmasından dolayı işçiler dokuz gün önce, çalıştıkları maden ocağında eylem yapma kararı aldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Sekreteri Selim Arslan, Doruk Madencilik yöneticilerinin kendilerine 'Sizi daha sonra tekrar işe alacağız' sözünü tutmadıklarını söyleyerek, "Çıkardığı tarihten üç ay sonra tekrar işe alımın yapılacağı söylenmesine rağmen bu dokuz aydır gerçekleşmedi. 9 aydır çalışan arkadaşların maaşlarından da kesinti oluyor. Temmuz ayında çalışan 190 kişiyi kendilerine tebliğ edilmeden kayıtlarını yer altından, yer üstüne çıkartıldı. Bu bardağı taşıran son damla oldu" diye konuştu.

"Aileler perişan halde"

Sendika olarak holding yöneticileriyle görüşmeye gittiklerini ama bir sonuç alamadıklarını dile getirin Arslan, "Bunun yasaya uyumsuz olduğunu söylememize rağmen düzeltmeye gitmediler. Bizde arkadaşlarla beraber pazartesi gününden itibaren oturma eylemine başladık. Oturma eyleminde vardiyası gelen arkadaşlar yer altına indi ve işlerini yaptı. Vardiya bittikten sonra ise yer üstünde devam ettiler eyleme. Böylece yer altındaki işleri aksatmadan işlerimize devam ettik. Şu an aileler perişan halde" ifadelerini kullandı.

Arslan, oturma eyleminin 4'üncü gününden itibaren maden işçilerinin kendilerini yer altına kapatarak açlık grevine başladıklarını öne sürerek, "Şu an da yer altında arkadaşlar aç ve susuz eyleme devam ediyorlar. Rahatsızlanan arkadaşlarımızı hastanelere sevk ettik. Şu an durumları iyi" dedi.