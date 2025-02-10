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Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Başladı

Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Başladı
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Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı mücadele eden maden işçileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, müzakere sürecinin başlamaması nedeniyle yeniden yollara düştüklerini açıkladı.

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı mücadele eden maden işçileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin başlamaması nedeniyle yeniden yollara düştüklerini belirtti.

Kasım ayında başlattıkları yürüyüşü, özelleştirmenin Mart ayına ertelenmesi üzerine durdurduklarını hatırlatan Akçul, "Mücadelemiz sürecek Devletimiz, işçisinden yana tavır alır, işçiye ve yöreye zarar verecek bu uygulamadan vazgeçer diye ümit ettik. Çünkü bizim Devletimiz işçisini korur, emekçiyi gözetir, haklıdan mağdur oluşturmaz, yöre insanının aleyhine bir şey yapmaz inancıyla doluyduk. 'Ortada bir yanlış var ve yanlış hesap, Bağdat'tan döner' demiştik" dedi.

Özelleştirme şartnamesinde bazı değişiklikler yapıldığını ancak bunların çözüm üretmediğini belirten Akçul, "Duyduğumuz kadarıyla şartnamede iki üç madde değişmiş. Müjde gibi açıklanan bu maddelerde işçi sayısı 2050 olarak belirtilip, sözüm ona güvence verilmiş. Ama kazanılmış haklarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış. Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkararak lojman sakinlerine lütufta bulunmuşlar. Bu nasıl bir iyileştirme, nasıl bir düzenleme?" ifadesini kullandı.

Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı yürüyüşlerini yeniden başlattıklarını ifade eden Akçul, "Arkadaşlarımızla ortak aldığı karar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kadar yürüyüp, sesimizi oradan bir kez daha duyurmak. Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Gelin bu milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

Özelleştirmeye karşı mücadeleye devam edeceklerini aktaran işçiler ise yetkililerden yapıcı bir açıklama beklediklerini ifade ettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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