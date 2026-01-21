Haberler

Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündüren kesinti

Güncelleme:
Meclis'ten 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, SGK'ya borcu olan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından yüzde 25'e kadar kesinti yapılacak. Yapılacak kesinti en düşük emekli maaşına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürüyor.

  • 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, SGK'ye borcu bulunan emekli, dul ve yetimlerin maaşlarından yüzde 25'i aşmamak kaydıyla kesinti yapılmasını öngörüyor.
  • Kesinti uygulaması, prim borcu, genel sağlık sigortası borcu veya idari para cezası bulunan kişilerin emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıklarını kapsıyor.
  • Dul ve yetim aylıklarında, çocuklarıyla aylığı paylaşan eşler yüzde 50, paylaşmayan eşler yüzde 75 oranında aylık alırken, yetim çocuklar hisselerine göre aylık alıyor.

Meclis'te kabul edilen ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, SGK'ye borcu bulunan emekli, dul ve yetimlerin maaşlarını doğrudan etkilemeye başladı. Yeni yasa kapsamında, SGK alacakları hak sahiplerinin aylıklarından otomatik olarak tahsil edilecek.

AYLIKLARDAN YÜZDE 25'E KADAR KESİNTİ

SGK Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte prim borcu, genel sağlık sigortası borcu veya idari para cezası bulunan kişilerin emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıklarından yüzde 25'i aşmamak kaydıyla kesinti yapılacak. Kesintilerin nasıl uygulanacağına dair usul ve esasları SGK belirleyecek.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA KAPSAMDA

Kamuoyunda "dul ve yetim aylığı" olarak bilinen ölüm aylıkları da kesinti kapsamına alındı. Ölen sigortalının eşi, çocukları ve bazı durumlarda anne-babası bu aylıktan yararlanırken, borç bulunması halinde ödemelerden kesinti yapılabilecek.

Ölüm aylığında oranlar şu şekilde uygulanıyor:

  • Çocuklarıyla aylığı paylaşan eşler yüzde 50
  • Çocuklarıyla paylaşmayan eşler yüzde 75
  • Yetim çocuklar ise hisselerine göre aylık alıyor

EN DÜŞÜK AYLIKLARDA KAYIP RİSKİ

Primlerin düşük yatırıldığı veya erken vefat nedeniyle bağlanan düşük tutarlı aylıklar, yeni düzenlemeyle daha da azalabilecek. Mevcut durumda en düşük ölüm aylıkları; yüzde 25 hisseyle 5 bin TL, yüzde 50 hisseyle 10 bin TL, yüzde 75 hisseyle ise 15 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Yeni uygulamayla bu tutarlardan yüzde 25'e kadar kesinti yapılabilecek. Örneğin 5 bin TL yetim aylığı alan bir kişinin eline geçen tutar 3 bin 750 TL'ye düşebilecek. Yüzde 75 oranında dul aylığı alan bir eşin maaşı ise kesinti sonrası 11 bin 250 TL seviyesine gerileyebilecek.

MİLYONLARI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kesinti uygulaması, özellikle tek geliri ölüm aylığı olan dul ve yetimler açısından ciddi bir gelir kaybı riskini beraberinde getiriyor. SGK'nin belirleyeceği uygulama detayları, önümüzdeki süreçte kesintilerin kapsamını daha net ortaya koyacak.

