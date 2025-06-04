Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile işverenlerin maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilme sınırı düşürüldü. Artık sadece 3 ve daha az işçi çalıştıran işverenler, ödemeleri banka yerine elden yapabilecek. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

"Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik"te önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, daha önce 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken, bu sınır 3 işçiye düşürüldü.

4 VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVEREN BANKADAN ÖDEME YAPMAK ZORUNDA

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yalnızca 3 ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler, maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler ise bu ödemeleri artık banka hesapları aracılığıyla yapmak zorunda olacak.

İŞÇİLERİN HESAP AÇMASI ZORUNLU OLDU

Yeni uygulamaya göre işverenlerin, ödeme yapabilmesi için işçiden banka hesap numarasını talep etmesi gerekiyor. İşçilerin de bu bilgiyi işverene bildirmesi yasal zorunluluk haline gelecek.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yönetmelikteki değişiklik, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren işverenler, yasa kapsamında belirtilen kurallara uymak zorunda olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGünbey Gündoğ:

Çalışanlar için bankanın verdiği promosyon tutarını devlet bi el atsa da patronlara değil de çalışanların hesabına direkt yatırılsa.çoğu iş yeri bu parayı çalışanlarına vermiyor malesef.

Yorum Beğen78
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Haber YorumlarıDağıstan:

Aman ne güzel..Habere bak

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAli Çelik:

Bankaların maaş promosyonu işverene veriyor Bir çok işveren bu parayı işçiye vermiyor buna bile çözüm bulamayan Bir devletimiz var ne diyelim gözünüz doymaz

Yorum Beğen19
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