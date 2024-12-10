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Lydia Holding, Ufuk Yatırım'ı 48 Milyon Dolara Satın Aldı

Lydia Holding, Ufuk Yatırım'ı 48 Milyon Dolara Satın Aldı
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Lydia Holding, Yıldız Holding'in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım'ı 48 milyon dolara satın alarak büyüme stratejisine devam ediyor. Satın alma işlemi sonrası hisse devri 9 Aralık'ta tamamlanacak.

Bir yıl önce Milliyet Pazarlama (MilPa) hisselerini satın alarak Lydia Holding A.Ş.'ye çeviren Lydia'da yeni bir satın alma haberi geldi. Yıldız Holding'in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım, 48 milyon dolarlık satın alma işlemiyle Lydia Holding çatısı altına girmiş oldu.

Türkiye'nin önde gelen gruplarından Lydia Holding, 'sürdürülebilir gelişim' stratejisi çerçevesinde yeni bir satın alma gerçekleştirdi. Yıldız Holding'in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş (Ufuk Yatırım), 48 milyon dolarlık satın alma işlemi sonrasında Lydia Holding çatısı altına girmiş oldu.

Sabiha Gökçen'e komşu 106 bin metrekare arazi

Yapılan açıklamaya göre, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Ufuk Yatırım, 2005 yılında Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin yüzde 83,8 oranındaki hissesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) satın almıştı. 2006 yılında Toprak Finansal Kiralama ile birleşme yoluna giden Ufuk Yatırım, bu sayede halka açık bir şirket haline gelmişti. Son olarak geçtiğimiz ay 1.2 milyar TL bedelle Sabiha Gökçen Havalimanı'na komşu, toplam büyüklüğü 106 bin 590 metrekare olan 11 adet arsayı satın aldığını KAP'a bildirmişti.

Hisse devir işlemleri 9 Aralık'ta tamamlandı

Söz konusu satın alma sonrasında Ufuk Yatırım hisselerinin devir işlemleri holding liderliğinde; Lydia Yeşil Enerji, 1000 Yatırımlar Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Yatırım Holding ve Re-Pie Portföy konsorsiyumu üzerinden 9 Aralık 2024 tarihi itibarıyla tamamlandı.

"Türkiye için değer oluşturmaya devam edeceğiz"

Bu satın alma sonrası yeni dönem hedeflerini paylaşan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, "Lydia Yeşil Enerji'nin ardından Ufuk Yatırım'ı da bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisinin en önemli şirketlerinden biri olan Yıldız Holding ile tam mutabakat içinde hareket ederek Ufuk Yatırım satın almasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu satın alma bizim için, uzun vadeli büyüme stratejimizin en önemli ayaklarından biriydi" diye konuştu.

Enver Çevik, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sürdürülebilir ve dengeli büyüme stratejimizin bir parçası olarak, satın aldığımız payların 1 milyon 11 bin 610 TL nominal değerli kısmını, bağlı ortaklığımız Lydia Yeşil Enerji'ye devrettik. Tüm bu işlemler, gelecek dönem büyüme yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacak. Türkiye'nin potansiyeline koşulsuz inanan bir grup olarak bu topraklar için üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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