LUNA coin dibi gördü! Parası buhar olan yatırımcılar kurucusunun evini bastı - Haberler

ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda yaşanan dalgalanma, etkisini arttırarak devam ettiriyor. Sert bir şekilde düşen kripto para piyasasında en ağır yarayı LUNA coin aldı.Bütün kripto para birimleri düşüşe geçerken, en büyük kayıp yüzde 99'la LUNA'da gerçekleşti. Paraları bir anda yok olan kripto yatırımcıları neye uğradığını şaşırdı.

EVİNE KADAR GELDİLER

Kripto para piyasasında bir dönemin yıldızı olan LUNA, yaşanan krizde en büyük yarayı alan oldu. Kayıplar artarken Luna'nın kurucusu Do Kwon, eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi. The Chosun Ilbo'nun haberine göre, Do Kwon'nun evine kimliği belirsiz birisi gelerek kapısını çaldı. Kapıyı çalan kimliği belirsiz kişi Kwon'un eşine "Kocanız evde mi?" diyerek yüksek sesle bağırdı.

POLİSİ ARAYINCA KOŞARAK UZAKLAŞTI

Do Kwon'un eşi kapıyı açmayınca kimliği belirsiz kişi sinirlenerek kapıyı tekmelemeye başladı. Ardından eşinin "Polisi arıyorum" uyarısından bir süre sonra koşarak uzaklaştı. Kişinin güvenlikli siteye nasıl girdiği ise bilinmiyor.

DO KWON AÇIKLAMA YAPTI

Kripto paralardaki düşüş ne zaman biteceği henüz belirsizliğini korurken Terra'nın geliştirici Do Kwon, "bu krizi atlatmak için her yatırımcıyla birlikte çalışmak" istediğini ifade etti.

LUNA'DA YAŞANAN DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Yaşanan çakılma ilk olarak LUNA coine yapılan saldırıyla başladı. Asılsız satın alımlar ve yayılan korku sonucu, Terra'dan çıkmaya başlanıldı. Bunun sonucu sabit coinde düşüş gerçekleşti. Sabit coini bir dolarda tutmak isteyen yönetim, 750 milyon dolar değerinde Bitcoin bozdurdu. Korkunun küresele yayılması sonucu büyük yatırımcılar Luna'dan çekiliyor ve 120 dolar olan LUNA bir anda bir doların altına düşüyor.