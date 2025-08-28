Lüks Yolcu Gemisi Evrima, Bodrum'a 279 Yolcu İle Demir Attı

Lüks Yolcu Gemisi Evrima, Bodrum'a 279 Yolcu İle Demir Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında inşa edilen 190 metre boyundaki lüks yolcu gemisi Evrima, Rodos'tan Bodrum'a gelerek Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı 279 yolcu ve 259 personel bulunuyor.

190 metre boyundaki lüks yolcu gemisi "Evrima" 279 yolcuyla Bodrum'a geldi.

2022 yılında inşa edilen 190 metre boyunda 24 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi "Evrima" sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan Malta bayraklı gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 279 yolcu, 259 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileleri kara kara düşündüren yurt ve ev fiyatları! 58 bin TL isteyen bile var

Aileleri kara kara düşündüren fiyatlar! 58 bin TL isteyen bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.