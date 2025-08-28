Lüks Yolcu Gemisi Evrima, Bodrum'a 279 Yolcu İle Demir Attı
2022 yılında inşa edilen 190 metre boyunda 24 metre genişliğindeki lüks yolcu gemisi "Evrima" sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştırılan Malta bayraklı gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 279 yolcu, 259 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi