Üye Girişi
Haberler
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın düşük fiyata araç satışı kamuoyunda gündem oldu. Gümrüklerde el konulan araçların satıldığı ihalede uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle ikinci el araç almayı düşünenler için cazip bir fırsat sunuyor.

Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan araçları satışa çıkardı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan e-ihale sisteminde terk edilen araçları da bulmak mümkün.

DÜŞÜK FİYATLI ARAÇLAR NASIL ALINABİLİYOR?

Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor. İhalede yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsilatı yapılıyor.

HER ARACIN TEMİNAT TUTARI FARKLI

e-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görebiliyor. Aracın fiyatına göre teminat oranı da değişiyor. Eğer ihale kazanılmazsa teminat geri yatıyor.

ARAÇLARI İNCELEMEDEN ALMAYIN

İhalesine girilecek araç gidip görülmesi ve eksiklerinin bilinmesi gerekiyor. Ekspertiz raporları olsa da aracı görmenin faydaları olacaktır. Eksik parçaların fiyatları ya da araçlarda zula yerleri varsa kapanmasına dair belgeler ve tamiratların ne kadar tutacağının araştırılması gerekiyor.

Lüks otomobiller yarı fiyatına satılıyor!
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Ekonomi
img

Bir belediyeye daha kayyum atandı
img

İmza atacağı takımın yediği farkı görünce vazgeçti
img

Beşiktaş taraftarı teselliyi Vadi'nin efsane sahnesinde buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Kübra Par el hareketini neden yaptığını açıkladı

El hareketini neden yaptığını açıkladı
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
Soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'de etkili olacak

İstanbul'a kar geliyor
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle

Kayyum olarak atanan Vali Kızılkaya'dan ilk hamle

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.