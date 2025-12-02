Haberler

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Güncelleme:
Lüks moda dünyası, tarihi bir satın almaya sahne oldu. Prada, Versace'yi yaklaşık 1.4 milyar dolarlık anlaşmayla bünyesine kattı.

Capri Holdings, Versace'nin Prada'ya satışının 1,375 milyar dolar nakit karşılığında tamamlandığını açıkladı. Şirket CEO'su John D. Idol, satış gelirinin büyük kısmının borç kapatmak için kullanılacağını ve bu adımın bilançoyu önemli ölçüde güçlendireceğini belirtti.

ABD merkezli moda grubu Capri Holdings, daha önce duyurulan Versace'nin Prada'ya devrine ilişkin sürecin resmen sonuçlandığını bildirdi. Şirket, anlaşmanın 1,375 milyar dolar nakit karşılığında tamamlandığını açıkladı.

Capri Holdings CEO'su John D. Idol, satıştan elde edilecek gelirin önemli bölümünün borçların kapatılmasına ayrılacağını belirtti. Bu hamlenin şirketin kaldıraç oranını düşürerek finansal yapıyı daha sağlam hale getireceğini vurguladı. Idol, bu sayede büyüme yatırımları için daha geniş bir alan yaratılacağını da ifade etti.

Moda dünyasında büyük yankı uyandıran satın alma, Prada'nın lüks segmentteki etkisini daha da artıracağı yorumlarını beraberinde getirdi. Versace'nin marka kimliğinin yeni dönemde nasıl konumlandırılacağı ise merak konusu.

Idol, grubun diğer markaları olan Michael Kors ve Jimmy Choo için belirlenen stratejik yol haritasının aynen sürdüğünü söyledi. Bu yılı operasyonel dengeyi tekrar sağlama yılı olarak tanımlayan Idol, "2027 mali yılında yeniden büyümeye hazır, güçlü bir temel oluşturmuş olacağız" dedi.


