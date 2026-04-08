Yüzen butik otel olarak tanımlanan 'Emerald Kaia' Bodrum'da

Yüzen butik otel olarak tanımlanan lüks yolcu gemisi "Emerald Kaia", 87 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bahamalar bayraklı 119 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. İstanköy Limanı'ndan gelen gemide çoğu ABD'li 87 yolcu ile 92 personelin bulunduğu bildirildi.

Büyük gezinti gemilerinin "Yüzen oteller" olarak nitelenen deniz yolculuğunda, "Emerald Kaia"nın, yat konforu ile gemi yolculuğunu buluşturan butik tarzıyla önce çıktığı ifade ediliyor.

Farklı özelliklere sahip süitlerde misafirlerin konakladığı geminin 11 günlük turunda, bir sonraki durağının Kuşadası Limanı olacağı öğrenildi.