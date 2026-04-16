Haberler

Lufthansa'dan, grev ve yakıt maliyetleri nedeniyle küçülme kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki çatışmalar sonucunda artan yakıt maliyetleri ve iş uyuşmazlıkları nedeniyle stratejik bir karar alarak operasyonel yapısında köklü değişiklikler yapacağını duyurdu. Lufthansa CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı alındı ve ana marka Lufthansa'da kapasite azaltılacak.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle tırmanan yakıt maliyetleri ve kronikleşen iş uyuşmazlıkları neticesinde operasyonel yapısında köklü değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Lufthansa Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin bölgesel iştiraki CityLine'ın faaliyetlerini durdurma ve ana marka Lufthansa'da kapasiteyi azaltma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmalar sonrası kerosen fiyatlarının savaş öncesi döneme göre 2 katından fazla artmasının stratejik kararları öne çektiği vurgulandı.

Şirket, bu adımlarla verimliliği artırmayı ve yıllık bazda yaklaşık 1,4 milyar avroya ulaşması beklenen ek yakıt yükünü hafifletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda, grubun bölgesel uçuşlarını gerçekleştiren Lufthansa CityLine, elindeki 27 uçakla 18 Nisan Cumartesi günü itibarıyla operasyonlarını sonlandıracak. Teknik kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşan ve işletme maliyetleri yüksek olan "Canadair CRJ" tipi uçakların hizmet dışı kalmasıyla, şirketin mali kayıplarının minimize edilmesi planlanıyor.

Kapsamlı tasarruf paketi doğrultusunda yaz sezonu sonunda Lufthansa ana markasındaki son 4 adet Airbus A340-600 uçağı emekli edilecek; 2 adet Boeing 747-400 ise kış sezonunda hangara çekilecek.

Şirket, maliyet avantajı sağlayan iştiraki Discover Airlines'ı 9 adet yeni Airbus A350-900 jeti ile daha hızlı büyütecek.

Operasyonları durdurulan CityLine bünyesindeki yaklaşık 1300 personel için sosyal plan görüşmelerine başlanırken, çalışanların grup içindeki diğer birimlerde istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle ateşkesi kabul etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın

Babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Hesaplara erişilemiyor
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
İmamoğlu'nun koruması: Kamera bantlama işi koruma ekibinin aldığı karar doğrultusunda yapılmıştır

Kameralar neden bantlandı? İmamoğlu’nun koruması mahkemede anlattı
Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı

Ayla öğretmen, son nefesinde de öğrencilerini düşünmüş
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu