Lufthansa, Tel Aviv Uçuşlarını 15 Haziran'a Kadar Askıya Aldı

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son saldırılarının güvenlik endişelerini artırmasıyla Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 15 Haziran'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs'ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 15 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.