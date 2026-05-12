Lufthansa, ITA Airways'in tamamını bünyesine katıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İtalya'nın ITA Airways'inin kalan yüzde 49 hissesini haziran ayında tamamen satın alacağını açıkladı.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, Frankfurt'ta düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, ITA Airways'in sergilediği başarılı grafik doğrultusunda şirketin kalan yüzde 49'luk hissesini de satın alma kararı aldıklarını belirtti.

Sürecin entegrasyon ayağına değinen Spohr, "Bu hamle, ITA'nın 2027 yılından itibaren hem organizasyonel hem de finansal olarak Lufthansa Grubu'na tam entegre olmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Halihazırda ITA'nın yüzde 41'lik hissesini elinde bulunduran Lufthansa, haziran ayında kullanılacak opsiyonla payını yüzde 90'a çıkaracak.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
