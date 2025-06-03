Lufthansa Grubu, Tel Aviv Uçuşlarını Bir Hafta Daha Askıya Aldı

Lufthansa Grubu, Tel Aviv Uçuşlarını Bir Hafta Daha Askıya Aldı
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Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını 22 Haziran'a kadar uzattı. Yolculara alternatif uçuş seçenekleri sunulacak.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son saldırılarının güvenlik endişelerini artırmasıyla Tel Aviv uçuşlarını askıya alma uygulamasını bir hafta daha uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, 4 Mayıs'ta askıya alınan Tel Aviv uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, grup hizmet verdiği havalimanlarından Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların 22 Haziran günü sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, uçuş iptallerinden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Grup, Husilerin İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya almıştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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