Lufthansa, Tel Aviv ve Amman gece uçuşlarını askıya alma uygulamasını 3 Şubat'a uzattı

Güncelleme:
Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Tel Aviv ve Amman gece uçuşlarını 3 Şubat'a kadar uzattı. Gündüz saatlerinde gerçekleşecek uçuşların yanı sıra, Tahran seferleri de kış tarifesinin sonuna kadar iptal edildi.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve olası güvenlik riskleri nedeniyle Tel Aviv ve Amman gece uçuşlarını askıya alma uygulamasını 3 Şubat'a kadar uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, 15 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanan "Tel Aviv ve Amman (Ürdün) uçuşlarının sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirilmesi" kararının, mevcut durumun değerlendirilmesi sonucu 3 Şubat'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum, mürettebatın bölgede geceleme yapmadan doğrudan geri uçacağı anlamına gelmektedir." ifadesine yer verildi.

Grubun, Orta Doğu'daki durumu yakından takip ettiği ve gelecek günlerde değerlendirmelerini sürdüreceği aktarılan açıklamada; operasyonel nedenlerle Tahran uçuşlarının, kış tarifesinin sonu olan 28 Mart'a kadar tamamen iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, İran ve Irak hava sahalarının kullanımının askıya alınmasına devam edildiği belirtilerek Austrian Airlines'ın Tahran seferlerini 16 Şubat'a kadar durdurduğu bildirildi.

Etkilenen yolcuların rezervasyonlarının otomatik olarak değiştirileceği ve kendileriyle irtibat kurulacağı ifade edilen açıklamada, yolcuların dilerlerse seyahatlerini ileri bir tarihe de erteleyebileceği kaydedildi.

Lufthansa Grubu; bünyesinde Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi firmaları bulunduruyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
