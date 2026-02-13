Haberler

Lübnan Maliye Bakanı Cabir, IMF ile yapılan görüşmelerde somut ilerlemeler kaydettiklerini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, IMF ile yapılan yoğun görüşmelerin sonuç verdiğini ve borçlanma programı konusunda somut ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Bakan, Nisan veya Mayıs aylarında nihai anlaşma görüşmelerine başlanabileceğini belirtti.

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yoğun görüşmelerin tamamlandığını ve borçlanma programı konusunda anlaşmaya varılması için gerekli şartların yerine getirilmesi yönünde "somut" ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Lübnan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Cabir, bakanlıktan uzman bir ekip ile Ernesto Ramirez başkanlığındaki IMF ekibiyle 4 gün süren görüşmeler gerçekleştirdi.

Cabir, "IMF heyetiyle tüm alanları kapsayan görüşmeler yapıldı ve somut ilerlemeler kaydediliyor. Nisan sonu veya mayıs başından sonra nihai bir anlaşma görüşmelerine başlayabileceğimizi umuyoruz." dedi.

Lübnan'daki bankacılık sektöründe reformların yapılacağı bir yasa tasarısıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Cabir, "Ülke için beş yıllık veya orta vadeli bir ekonomik kalkınma planı geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu plan yakında onay için Bakanlar Kurulu'na sunulacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan Maliye Bakanı Cabir, ülkesinin yaklaşık 7 yıldır kriz içinde olduğuna vurgu yaparak, Lübnan halkının önce yerel paranın değer kaybını, ardından Beyrut Limanı patlamasını, sonrasında Kovid-19 salgınını, onu takip eden mecliste cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklı siyasi boşluk ve hala sona ermeyen İsrail saldırılarını yaşadığını belirtti.

Cabir, "Çözüm bulmanın zamanı geldi ve çözümler kolay değil, aksine zor." dedi.

Lübnan hükümeti, ülkenin borç yükünü yeniden yapılandırmayı amaçlayan "Kamu Mali Boşluğunu Giderme Yasası" olarak da anılan "Mali Düzenleme ve Mevduat Geri Kazanım Yasası"nı onaylamıştı.

Lübnan'da, 2019'da finans sektörünün benzeri görülmemiş çöküşünün ardından devlet, merkez bankası, ticari bankalar ve mevduat sahipleri arasında kayıpların paylaşılmasına yönelik bir mekanizma öngörüyor.

Yasa, IMF'nin Lübnan'ın bir kredi programı konusunda nihai bir anlaşmaya varmadan önce idari ve mali reformları uygulaması şartıyla uyuşuyor.

Kaynak: AA / Naim Berjawi - Ekonomi
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi