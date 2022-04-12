Lübnan'da Un Kıtlığı Yüzünden Fırınlar Kapanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da Un Kıtlığı Yüzünden Fırınlar Kapanacak

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Lübnan'da Un Kıtlığı Yüzünden Fırınlar Kapanacak

BEYRUT, 12 Nisan (Xinhua) — El Nashra haber sitesi, Zakaria Al-Arabi al-Qudsi'nin, "Artık ellerinde un kalmadığı ve vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayamayacakları için çok sayıda fırın bugün çalışmayı bıraktı ve yarın da birçokları aynı şeyi yapacak" şeklindeki sözlerine yer verdi. Geçen ay Ukrayna-Rus çatışmasının Lübnan'ın buğday erişimini etkilediğini duyuran Lübnan Ekonomi Bakanı, başka kaynaklardan un bulmaya […]

BEYRUT, 12 Nisan (Xinhua) — El Nashra haber sitesi, Zakaria Al-Arabi al-Qudsi'nin, "Artık ellerinde un kalmadığı ve vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayamayacakları için çok sayıda fırın bugün çalışmayı bıraktı ve yarın da birçokları aynı şeyi yapacak" şeklindeki sözlerine yer verdi. Geçen ay Ukrayna-Rus çatışmasının Lübnan'ın buğday erişimini etkilediğini duyuran Lübnan Ekonomi Bakanı, başka kaynaklardan un bulmaya çalıştığını, ancak Merkez Bankası'ndan fon çıkmasını beklemek zorunda olduğunu söylemişti. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan ABD doları sıkıntısı yüzünden temel gıda ihtiyaçlarını ithal edemiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma bu krizi daha da derinleştirdi, çünkü Lübnan, buğday ithalatının büyük kısmını Karadeniz'e kıyısı olan bu iki ülkeden yapıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Xinhua / Ekonomi

Ukrayna, Lübnan, Buğday, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title