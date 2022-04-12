Lübnan'da Un Kıtlığı Yüzünden Fırınlar Kapanacak

BEYRUT, 12 Nisan (Xinhua) — El Nashra haber sitesi, Zakaria Al-Arabi al-Qudsi'nin, "Artık ellerinde un kalmadığı ve vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayamayacakları için çok sayıda fırın bugün çalışmayı bıraktı ve yarın da birçokları aynı şeyi yapacak" şeklindeki sözlerine yer verdi. Geçen ay Ukrayna-Rus çatışmasının Lübnan'ın buğday erişimini etkilediğini duyuran Lübnan Ekonomi Bakanı, başka kaynaklardan un bulmaya çalıştığını, ancak Merkez Bankası'ndan fon çıkmasını beklemek zorunda olduğunu söylemişti. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bir finansal kriz yaşayan Lübnan ABD doları sıkıntısı yüzünden temel gıda ihtiyaçlarını ithal edemiyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma bu krizi daha da derinleştirdi, çünkü Lübnan, buğday ithalatının büyük kısmını Karadeniz'e kıyısı olan bu iki ülkeden yapıyor.

Xinhua / Ekonomi