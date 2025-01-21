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LPG Bakımı İhmal Edilirse Patlama Riskine Dikkat!

LPG Bakımı İhmal Edilirse Patlama Riskine Dikkat!
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Sanayi ustaları, LPG taktıran araç sahiplerini periyodik bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Aksi takdirde, LPG tankları çürüme ve patlama riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bakımların düzenli yapılması gerektiği vurgulandı.

Araçlarına LPG taktıran sürücülere uyarılarda bulunan sanayi ustaları, periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda LPG tanklarının patlayabileceğini söyledi.

Artan benzin fiyatlarından dolayı sürücüler LPG'ye yöneldi. Benzin ve dizel otomobillerde olduğu gibi ustalar, LPG'li otomobillerin de bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. LPG ustası Mehmet Emin İnce, LPG kullanımda periyodik bakımlarının olduğunu ve bu bakımların yapılmaması durumunda arabaya ciddi anlamda arızalar verilebileceğini dile getirdi. İnce, "Altı ayda bir, üç ayda bir yapılması gereken LPG bakımları var, ayarları var, onları yapmak lazım. Bakımları yapmazsanız LPG kaçakları olur. LPG tanklarının on yılda bir değişmesi lazım, eğer değiştirmezseniz LPG tankları çürüyor ve patlamalar meydana gelir" dedi.

İnce yağ değişimi gibi LPG'li otomobillerde de on bin kilometre bakımının olduğunu ama çoğu sürücünün bunu ciddiye almadığını vurguladı. İnce, "On bin kilometrede bir bakımlarını ve diğer periyodik bakımlarını yaparsanız hiçbir sıkıntı olmaz" diye konuştu.

İnce, bayiden yeni çıkan otomobillerin bile hemen gelip LPG taktırdığını ve tasarruf sağladığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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