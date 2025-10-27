Haberler

Londra'nın Tower Bridge'inde Karmod Kabinler Kullanılacak

Londra'nın Tower Bridge'inde Karmod Kabinler Kullanılacak
Güncelleme:
Karmod'un modüler kabin yapıları, Londra'nın simge yapılarından Tower Bridge'in tadilatında ofis amaçlı olarak kullanılacak. Kabinlerin hafif ve mobil yapısı, tarihi alanlara zarar vermeden pratiktir.

Karmod tarafından üretilen kabinler, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge yapılarından Tower Bridge'in tadilat aşamasında ofis amaçlı kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, modüler kabin yapılarının, tarihi ve turistik alanlara pratik ofis çözümü sunduğunu belirtti.

Mobil yapı özelliğiyle köprü üzerinde gerçekleştirilecek tadilat için kabin ofislerinin tercih edildiğini aktaran Küçük, "Hafif ve mobil yapı özelliğiyle kabinlerimiz konulduğu alana hiçbir zarar vermeden güvenle kullanılabiliyor." ifadesini kullandı.

Tarihi ve turistik alanlardaki ihtiyaçlara pratik yapı çözümleri sunduklarını anlatan Küçük, kabinlerin, bu özellikle tarihi mekanlarda gerçekleştirilen tadilat çalışmalarında ilk tercih edilen yapı modeli olduğunu kaydetti.

Küçük, kabinlerin, aynı zamanda turizm yapıları içerisinde veya çevresinde bilet satış ve büfe kabini olarak da tercih edildiğini vurgulayarak, tarihi dokuya zarar verilmeden söz konusu mekanlardaki yapı ihtiyaçlarının güvenle karşılanabildiğine dikkati çekti.

CTP sisteminde üretim gerçekleştirdikleri modüler kabin ofisin köprü üzerinde hizmete alındığına işaret eden Küçük, "Birinci derece koruma altındaki Tower Bridge'in tadilatında kullanılmak üzere 270x390 santimetre ofis yapımız köprü üzerine yerleştirilerek kullanıma alındı. CTP sisteminde üretim gerçekleştirdiğimiz kabin tadilat süresince şantiye ofisi olarak hizmet verecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
