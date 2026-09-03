Uber Londra'da Otonom Taksi Hizmetine Başladı

ABD merkezli ulaşım hizmeti veren Uber, İngiltere'nin başkenti Londra'da otonom (sürücüsüz) taksi hizmetini devreye aldı.

Uber tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın Zagreb'in ardından Uber'in Avrupa'da otonom araçları hizmete aldığı ikinci metropol olduğu belirtildi.

İlk aşamada güvenlik amacıyla içinde bir gözetmen sürücünün bulunacağı 20'den az Ford Mustang Mach-E model aracın yollarda olacağı ifade edilen açıklamada, UberX, Uber Comfort veya Uber Electric segmentleri üzerinden yolculuk rezervasyonu yapan müşterilere, herhangi bir ek ücret alınmaksızın otonom bir araç yönlendirilebileceğini bildirdi.

Açıklamada, Wayve tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisinin, tıpkı bir insan sürücü gibi deneyimleyerek öğrendiği ifade edildi.

Uber'in Otonom Mobilite Birimi Başkanı Sarfraz Maredia, konuya ilişkin değerlendirmesinde bu lansmanın hem tüketiciler hem de hükümet nezdinde güven inşa etmeyi amaçladığını vurguladı.

Projenin teknoloji ortağı olan Birleşik Krallık merkezli Wayve şirketinin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alex Kendall de "Otonom sürüş teknolojisi, şehrin zengin ulaşım ağını tamamlayacak ve Uber ile küresel açılımımıza başlarken Londralıların bunu ilk kez deneyimleyecek olmasından heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Uber, söz konusu teknolojiyi gelecekte daha fazla pazarda yaygınlaştırmak amacıyla 2024 yılında İngiliz girişimi Wayve'den hisse satın almıştı.

Kaynak: AA