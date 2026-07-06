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Üçgül, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu başkanı oldu

Üçgül, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu başkanı oldu
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Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun Ankara'daki genel kurulunda Savaş Delibaş genel başkanlığa, Üçgül ise Denetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Üçgül, esnafın hakları ve sektörün gelişimi için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurulu'nun ardından yeni yönetim ve denetim organları belli oldu. Delegelerin oylarıyla Savaş Delibaş'ın genel başkanlığındaki yönetim göreve seçilirken, Üçgül de Federasyon Denetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Genel kurulun ardından mazbatasını teslim alarak görevine resmen başlayan Üçgül, kendisini bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti. Federasyon Genel Başkanı Savaş Delibaş ve yönetim kuruluyla birlikte esnafın haklarını korumak ve sektörün gelişimi için çalışacaklarını belirten Üçgül, görevini dürüstlük, şeffaflık, adalet ve sorumluluk anlayışıyla yürüteceğini ifade etti.

Yeni dönemde lokantacı ve pastacı esnafının sorunlarının çözümü, sektörün güçlendirilmesi ve teşkilatın daha etkin hale gelmesi için yoğun mesai harcayacaklarını vurgulayan Üçgül, birlik ve beraberlik içerisinde ülke genelindeki esnafın yararına hizmet üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üçgül açıklamasında, "Şahsımı Federasyon Denetim Kurulu Başkanlığı görevine layık gören delegelerimize, Genel Başkanımız Sayın Savaş Delibaş'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. Görevimizin camiamıza, esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yeni yönetiminin ve denetim kurulunun, lokantacılık ve pastacılık sektörüne önemli katkılar sunması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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