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Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama

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Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı. Taslağın ortaya çıkması sonrası sosyal medyada "KDV'ye zam geldi" yorumları yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise iddiaları yalanladı.

BAKANLIK KDV İSTİSMARINI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV oranı yüzde 10 olan yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiğini tespit etti. Bazı marketler temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi göstererek yüzde 20 KDV yerine yüzde 1 KDV hesapladığı belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığının düzenlemesiyle lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler sattıkları tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

AMAÇ SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇMEK

Yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek. Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.

BAKAN ŞİMŞEK: KDV ORANLARINDA ARTIŞ YAPMADIK

Bakanlığın yayınladığı tebliğ ise sosyal medyada "Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geldi" şeklinde yorumlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise X'teki sosyal medya hesabından zam iddiasını yalanlayarak, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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