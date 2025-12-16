Haberler

LIPTON Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı Tesislerinin Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devri tamamlandı

LIPTON Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı Tesislerinin Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devri tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

LIPTON Teas and Infusions, Pazar ve Fındıklı'daki yaş çay işleme tesislerini Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devretti. Bu işlemle birlikte Türkiye'deki çay operasyonları daha da güçleniyor.

LIPTON Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı tesislerinin Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devrinin tamamlandığı duyuruldu.

LIPTON Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. arasında, Pazar ve Fındıklı'daki yaş çay işleme tesislerinin bünyesinde bulunduğu Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'ye devrine ilişkin süreç, 15 Aralık 2025 itibarıyla tamamlandı. Şirketin operasyonel iş modelini güçlendirmeye yönelik bu devir, Lipton'un inovasyon, harmanlama ve tüketicilere en iyi çayları sunma odağını artırarak Türkiye'deki iş modelini güçlendirmeyi amaçlıyor.

LIPTON Teas and Infusions Tedarik Zinciri Başkanı Bruno Laine, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'deki çay uzmanlığımıza odaklanmaya devam ederken, yaş çay tedariki ve işleme yaklaşımımızı da geliştiriyoruz. Lipton artık işlenmiş siyah çay tedarikinde bölgedeki güvenilir tedarikçilerden, kalite ve sürdürülebilirlik standartlarımıza uygun Türkiye'nin en iyi siyah çayını temin etmeye odaklanacak. Bu devir işleminin tamamlanmasıyla, bölgedeki çay alım operasyonlarımız planlandığı şekilde Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında sürdürülecek. 2024 yılında faaliyete başlayan ve dünyanın en büyük ikinci Lipton fabrikası olan Sakarya tesisimizde, bölgeden satın aldığımız çayı nihai ürünlere dönüştürmeye devam edeceğiz. LIPTON Teas and Infusions, Türkiye'deki çay sektörünün gelişimine katkı sağlayan, daha esnek ve geleceğe uyumlu bir iş modeli oluşturmayı hedefleyen yatırımlarına devam etmektedir. Bu yaklaşım hem insanlara hem de gezegene fayda sağlamayı amaçlayan uzun vadeli bir taahhüdü yansıtmaktadır."

Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş. adına konuşan Şakir Öztürk ise bu devrin sektör açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu devir, sektör için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin çay endüstrisinde uzun yıllara dayanan birikime sahip şirketimiz, LIPTON Teas and Infusions ile kalite ve güvenilirlik konularında yıllardır ortak değerler paylaşmaktadır. Bu adımı, büyüme stratejimizle uyumlu ve sektörün gelişimine daha güçlü katkı sağlamamıza imkan veren önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Özgür çayın kurulduğu 1988 yılından bu yana üretim, paketleme ve ithalat alanlarında hızla büyüyen ve sektörün önemli markalarından biri haline geldiğini ifade eden Öztürk; LIPTON Teas and Infusions'ın Pazar ve Fındıklı tesislerini bünyelerine katmalarını Öz-Gür Çay Sanayi A.Ş.'nin pazar hedefleri ve yerli üretime katkı misyonu açısından önemli bir adım olduğunu da belirtti. Öztürk, "Ülkemize ve milletimize en iyi hizmeti sunmak için üretim kapasitemizi genişletiyoruz. Yeni satın alma işlemleri sayesinde pazarın en iddialı kuruluşlarından biri olma özelliğimizi perçinlemiş bulunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü! Bu kaçış cezaevinde bitti
Talisca'nın dün akşam yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Dün akşamki istatistiklerini duyanlar inanamıyor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yapacağı transferi 'Yüzde bir milyon' diyerek söyledi

"Yüzde bir milyon" diyerek Fenerbahçe'nin yapacağı transferi söyledi
title