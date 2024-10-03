Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın yeni yüzü oldu

Ziraat Bankası ödeme sistemleri teknoloji devi Mastercard ile işbirliğinde Bankart'ın yeni yüzü olarak dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Messi'yi seçti

Bu stratejik ortaklık sayesinde Messi, Ziraat Bankası'nın Bankkart ve Bankkart Mobil ürünlerinin sunduğu avantajları tanıtacak.

Ziraat Bankası'nın reklam filmiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lionel Messi ile olan Bankkart kampanyası için Mastercard'a teşekkür ediyoruz. Mastercard, Lionel Messi ile olan global sponsorluk anlaşmaları gereği ellerinde bulundurdukları hakları Türkiye'de, karşılıksız olarak Bankkart'ın kullanımına sundu. Mastercard'ın kıymetli destekleriyle gerçekleşen Bankkart Lionel Messi iletişiminin, markamızın sunduğu tüm avantajların farkındalığının artmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. Bu işbirliği ile Ziraat Bankası, Bankkart'ın küresel çapta daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.