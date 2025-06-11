Link Bilgisayar ve Aselsan'tan Güç Birliği: Kritik Tesis Güvenliği İçin İşbirliği

Yazılım ve teknoloji çözümleri şirketlerinden Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Aselsan'ın iştiraki Aselsannet, güvenlik teknolojileri alanında güçlerini birleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazılım çözümleri alanında 40 yıllık deneyime sahip Link Bilgisayar, savunma sanayisi alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

Link Bilgisayar, Aselsannet ile "Kritik Tesis Güvenlik Projeleri"ne yönelik "Özel Güvenlik Teknolojileri Ürün Alımı Anlaşması" ile kamu güvenliğinin güçlendirilmesi için işbirliğine imza attı. Bu stratejik işbirliği anlaşması, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da duyuruldu.

Şirket, Aselsannet tarafından yürütülen kritik tesis güvenlik projelerinde kullanılmak üzere 302 milyon 557 bin lira tutarında ürün ve yazılım siparişi aldı. Anlaşma kapsamında teslim edilecek ileri güvenlik teknolojileri ürünlerinin, kamu güvenliğini güçlendirmeye yönelik projelerin geliştirilmesinde etkin rol oynaması hedefleniyor.

Savunma ekosisteminde "yerli ve milli teknoloji" vizyonuna katkı sunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, bu işbirliğinin, Aselsannet'in liderliği ile Link Bilgisayar'ın mühendislik gücü ve yenilikçi çözümlerinin birleşmesini temsil ettiğini belirtti.

Anlaşma kapsamında yıl sonuna kadar teslimatı planlanan ileri güvenlik teknolojik ürünlerinin, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına değinen Pekmezyan, şunları kaydetti:

"Aselsannet ile savunma sanayi alanında geçen yıl başlayan işbirliğimiz, bu anlaşmayla daha da güçlenirken, şirketimizin bu alandaki kabiliyetlerini ve sektörel gelişmesini bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. Link Bilgisayar olarak yazılım çözümleri alanındaki deneyimimizi, savunma ve güvenlik teknolojileri alanındaki uzmanlığımızla birleştirerek, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde yerli ve milli projelerde daha etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz."