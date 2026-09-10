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Limanlarda 8 ayda elleçlenen yük miktarı 369,8 milyon ton oldu

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının, geçen yılın aynı dönemini geride bıraktığını belirten Uraloğlu, toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, konteyner elleçleme miktarının 9 milyon 574 bin 562 TEU seviyesine ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı (ton) 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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