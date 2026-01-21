Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 24-26 Ocak'ta Trablus'ta düzenlenecek

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2026, başkent Trablus'ta 24-26 Ocak'ta dördüncü kez düzenlenecek.

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power tarafından organize edilen zirve, Libya Başbakanlığı, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumunun desteğiyle gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek zirveye, Libya hükümet yetkililerinin yanı sıra NOC üst yönetimi, uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin yöneticileri, enerji hizmet firmaları, hukuk ve danışmanlık şirketleri ile bölgesel ve küresel finans kuruluşlarının temsilcilerinin katılması bekleniyor. Program kapsamında bakanlar düzeyinde paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yatırımcı-kamu buluşmalarının düzenlenmesi hedefleniyor.

Zirvede, Libya'nın petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji alanlarındaki dönüşüm projeleri ile yatırım fırsatlarının, farklı ülkelerden politika yapıcılar, kamu kurumları, uluslararası enerji şirketleri, finans kuruluşları, yatırımcılar ve iş insanlarının katılımıyla ele alınması planlanıyor.

LEES 2026 kapsamında, özellikle petrol ve doğal gaz arama-üretim projeleri, mevcut sahaların rehabilitasyonu, rafineri ve petrokimya tesislerinin modernizasyonu ile elektrik üretimi ve iletim altyapısına yönelik mutabakat zaptları ve ticari işbirliklerinin imzalanması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji başlığında ise güneş ve rüzgar enerjisi projeleri, şebeke entegrasyonu, enerji depolama çözümleri ve yeşil enerji yatırımlarına ilişkin uluslararası ortaklık görüşmelerinin yapılması öngörülüyor.

Finansman tarafında da çok taraflı kalkınma bankaları ve özel fonların, Libya'daki projelere yönelik kredi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor.

Libya, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülkesi arasında

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya, yaklaşık 48,4 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Ülkenin kanıtlanmış doğal gaz rezervinin ise yaklaşık 1,5 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.

Libya, yüksek güneşlenme süresi ve geniş coğrafyası sayesinde yenilenebilir enerji açısından önemli bir potansiyele sahip bulunuyor. Son yıllarda petrol ve doğal gaz üretiminin istikrara kavuşturulması, enerji altyapısının yenilenmesi ve yenilenebilir kaynakların enerji karmasına entegre edilmesi, ülkenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.