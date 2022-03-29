LGS başvuruları 4-14 Nisan'da otomatik olarak gerçekleştirilecek

Bu yıl 5 Haziran 2022'de uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav başvurularının 4-14 Nisan tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

SINAVLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Özer, "Başvurular, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı" dedi.

TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN OTOMATİK BAŞVURU

Bakan Özer, "LGS'ye otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek." dedi.