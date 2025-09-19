Lezita, Singapur'da Global Gıda Markası Olma Vizyonunu Tanıttı

SİNGAPUR'da Lezita'nın global gıda markası olma vizyonunu ve inovatif ürünlerini tanıtan Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, "Lezita olarak, inovasyon ve kalite odaklı yaklaşımımızla global yolculuğumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Ege İhracatçı Birlikleri'ni temsilen bulunduğu Singapur'da Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan ve Ticaret Ataşesi Esin Arslan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Singapur arasındaki ticari ilişkiler, gıda sektöründe iş birliği fırsatları ve Lezita'nın Uzakdoğu açılım stratejisi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Lezita olarak, inovasyon ve kalite odaklı yaklaşımımızla global yolculuğumuzu sürdürüyoruz. İnovatif ürünlerimizi yaklaşık 70 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Asya pazarı ise bu yolculukta stratejik öneme sahip. Singapur temaslarımız, Lezita'nın global marka olma hedefini daha da ileriye taşıyacak değerli bir adım oldu. Asya pazarındaki yeni fırsatları keşfetme, iş birliklerini güçlendirme ve ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Türkiye'nin önde gelen gıda ihracatçılarından biri olarak inovasyon ve kaliteyi merkeze alan vizyonumuzu Uzakdoğu pazarına taşımaktan heyecan duyuyoruz."

Öte yandan Lezita'nın uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartları, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iyi tarım ve helal üretim prensiplerine uygun şekilde üretim gerçekleştirerek; güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir üretimi garanti ettiği belirtildi.