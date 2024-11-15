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LC Waikiki, Şili'de İlk Mağazasını Açtı

LC Waikiki, Şili'de İlk Mağazasını Açtı
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Türkiye'nin önde gelen moda markalarından LC Waikiki, Şili'nin başkenti Santiago'da açtığı ilk mağaza ile Latin Amerika'da toplam 20 mağazaya ulaşmış oldu. Marka, global büyüme hedefleri doğrultusunda 2023 yılında 144 milyar TL ciroya ulaşmayı ve 2024 yılında 200 milyar TL ciro hedefliyor.

Global büyüme yolculuğuna devam eden Türkiye'nin önde gelen moda markalarından LC Waikiki, Şili'nin başkenti Santiago'da ilk mağazasını açarak Latin Amerika'da 9 ülkede toplam 20 mağazaya ulaştı.

Global moda perakende markası LC Waikiki, dünya genelinde büyüme yolculuğunu sürdürüyor. Latin Amerika bölgesinde yeni mağaza yatırımlarına devam eden marka, Şili'nin başkenti Santiago'da ilk mağazasını açtı. Mallplaza Oeste Alışveriş Merkezi'nde yer alan 2 katlı, 1300 metrekare büyüklüğündeki mağaza ile marka, Latin Amerika bölgesinde 9 ülkede toplam 20 mağazaya ulaşmış oldu.

Türkiye dahil dünya çapında 5 kıtada 60 ülkede 1300'den fazla mağaza ile hizmet veren marka, bu yıl sonuna kadar toplam 50 yeni mağaza açmış olmayı hedefliyor. 2023 yılında 144 milyar TL ciroya ulaşan marka, 2024 yılında 200 milyar TL'nin üzerinde ciro hedefiyle yoluna devam ediyor. Marka, özellikle Latin Amerika ve Afrika pazarlarında istikrarlı büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor.

LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "LC Waikiki olarak Latin Amerika'da bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Yeni ülkemiz Şili'de mağazamızı açmanın ve bölgedeki müşterilerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hem de teknolojik gelişmelere yatırım yaparak global büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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