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Lastik Kaplama Standartları ve Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar

Lastik Kaplama Standartları ve Güvenliği Üzerine Önemli Açıklamalar
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LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastiklerin tehlikeli olabileceğini vurguladı ve çevre dostu kaplama süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastikler tehlike saçabilir." ifadesini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamada, kaplama konusunun önemi ve yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kaplamanın, sertifikalandırılmış tesislerde, üstün teknoloji ve uzman ekipler tarafından yapıldığında sürdürülebilirliğe katkı sağlayıp, çevreyi koruduğunu belirterek, sertifikası olmayan tesislerde kaplanan lastiklerin tehlike saçabildiğini bildirdi.

Erdal Kurt, "doğru kaplama nasıl olmalı" ve "hangi lastiklere kaplama yapılır, hangilerine yapılmaz" konularına dikkati çekerek, doğru ve usulüne uygun kaplamanın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı.

Standartlara ve usulüne uygun yapıldığı takdirde kaplamanın çevrenin korunmasına katkı sağladığını bildiren Kurt, şunları kaydetti:

"Kaplama sürdürülebilir bir yöntemdir. Günümüzde gelişen lastik teknolojisi, lastiklerin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlar. Böylece lastiğin ömrü uzar. Standartlara uygun bir şekilde kaplanan lastik, yeni bir lastiğin kilometre performansına yakın bir performans sunar. Güvenli lastik kaplama standardı ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Kaplamanın Bakanlık tarafından UN / ECE R 108 veya R 109 standardına göre sertifikalandırılmış tesislerde yaptırılması gerekir. Ülkemizde çoğunlukla R109 sertifikalı tesisler mevcuttur. Bu tesislerde uzman eller tarafından doğru malzeme ile usulüne uygun yapılan kaplama güvenlidir. Lastiklerini kaplatmak isteyen araç sahiplerine, bu regülasyona uygun sertifikaya sahip tesislerde kaplama yaptırmasını öneriyoruz. Kaplama lastik konusunda bilgi almak istediğinizde lütfen lastik üreticilerine, uzmanlara ve sertifikalandırılmış tesislere veya daha fazla bilgi ve soru için derneğimize başvurun."

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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