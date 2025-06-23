L'Oreal, Avrupa'nın En Yenilikçi Şirketi Seçildi

L'Oreal, Avrupa'nın En Yenilikçi Şirketi Seçildi
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L'Oreal, Fortune ve Statista işbirliğiyle hazırlanan 'Avrupa'nın En Yenilikçi Şirketleri' sıralamasında birinci oldu. Şirket, ürün yeniliği ve cilt sağlığı alanında yaptığı inovasyonlarla öne çıkıyor.

L'Oreal, Fortune ve Statista işbirliğiyle hazırlanan "Avrupa'nın En Yenilikçi Şirketleri" sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün yeniliği, sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi ile ürünlerin benzersizliği ve kullanıcı üzerindeki etkisine göre belirlenen listeye Avrupa'nın 21 ülkesinden 300 şirket dahil edildi. L'Oreal, bilim temelli inovasyon vizyonu, güzellik teknolojilerindeki öncülüğü, pazarlama stratejileri ve kapsayıcı kurum kültürüyle listenin zirvesine yerleşti.

Şirket, Longevity Integrative Science yaklaşımıyla cilt sağlığı alanında da yeni bir dönemi başlatıyor. Bu yaklaşım, cilt hücrelerinin biyolojik yaşlanma nedenlerine odaklanarak daha uzun süre sağlıklı kalmasını hedefliyor.

Marka, geliştirdiği yeni Melasyl ürünüyle ciltteki lekelenmelere karşı tüm tonlarda etkili sonuçlar sunarken, "UVMUNE 400" ise ultra uzun UVA ışınlarına karşı ileri düzey koruma sağlıyor.

L'Oreal'in Beauty Genius adlı yapay zeka destekli danışmanı kişiye özel teşhis ve bakım önerileri sunarken, "La Roche-Posay Spotscan+Coach" uygulaması cilt sağlığına ve psikolojik iyilik haline bütüncül destek sağlıyor.

Water Saver ile 69'a varan su tasarrufu

AirLight Pro cihazı saç kurutma işlemini kızılötesi ışık teknolojisiyle birleştirirken, Colorsonic cihazı saç boyama işlemini evde kolay ve profesyonel hale getiriyor. Water Saver cihazı ise kuaför salonlarında yüzde 69'a varan su tasarrufu sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

İnovasyonu yalnızca teknolojiyle sınırlamayan L'Oreal, 2013'te başlatılan Share & Care Programıyla dünya genelindeki tüm L'Oreal çalışanlarına sağlık, finansal güvence ve psikolojik destek sunarak kurum içi refahın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Hieronimus, markanın Avrupa'nın en yenilikçi şirketi olarak Fortune tarafından tanınmasından büyük gurur duyduklarını belirtti.

Hieronimus, elde ettikleri ödülün, bilimin, teknolojinin ve yaratıcılığın beslediği inovasyonun yalnızca küresel başarı için değil, aynı zamanda ekiplerinin olağanüstü yetenekleri ve bağlılığı için de ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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