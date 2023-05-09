Kuyumculardan vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

SİİRT - Siirt'te kuyumcular, düğün sezonun başlamasıyla internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşların güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, "Düğün sezonun açılmasıyla birlikte altın satışları arttı. Bununla beraber internetten altın alımları da arttı. İnternetten altın alınmamasını tavsiye ediyoruz. Sahte altın piyasada çok fazla ve düğün sezonu da açıldı. İnsanlar internetten altın alamaya başladı. İnternetten alınan altının alınmamasını tavsiye ediyoruz, çünkü piyasada sahte altın çok fazla. Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumculardan altın almanızı tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar internetten satın aldıkları altınları bize getiriyorlar. Analiz ediyoruz çoğu sahte çıkıyor. Düğün sezonun açılmasıyla birlikte altındaki rağbette arttı. İnsanlar çocuklarını evlendirecek ve haliyle internetten satılan altın piyasaya göre çok daha uyguna veriliyor. Ama tabi vatandaş bu altınların ayarını, gramını, mili metresini bilmeden alıyor. Dolaysıyla bize getirdiklerinde sahte olduklarını öğreniyorlar ve şaşırıyorlar. Onun için vatandaşlarımızı sahte altın alma konusunda uyarmak istiyorum. İnternetten alışveriş yapmamalarını, tanıdıkları, güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.