Üye Girişi
Haberler
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı

Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kuyumculara yönelik yeni çalışmasına göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 185 bin TL üzeri işlem yapan kişilerin kimlik ibraz etmesi zorunlu olacak.

Kuyumcularda yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 185 bin TL üzeri alım-satım işleminde kimlik zorunluluğu getirecek.

KİMLİK İBRAZ ETME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama ile kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

2023 yılında 185 bin liraya yükseltilmesine rağmen söz konusu düzenleme Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmamakta. Halihazırda çok sayıda kuyumcu, milyonlarca liraya varan alım-satım işlemlerinde dahi herhangi bir kimlik talebinde bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı.

KİMLİK İBRAZ ETMEYEN KİŞİLER ALIM-SATIM YAPAMAYACAK

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük vergi kaçağının bulunduğu sektörlerden birinin de kuyumculuk ve mücevherat olduğunu belirterek, söz konusu işletmeler hakkında denetimlerde bulunacak yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

Bu ekipler, kuyumcuların ödediği vergileri değerlendirmekle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda mevzuata aykırı uygulamaları denetleyecek ekipler, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarının 185 bin lirayı geçmesi durumunda, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığını ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediğini inceleyecek.

YÜKLÜ CEZALAR UYGULANACAK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Bakanlığın uygulayacağı yüklü cezalar nedeniyle kuyumcuların yeni dönemde kimlik zorunluluğuna uygun davranması ve 2025 yılı itibarıyla belirlenecek sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen kişilere yönelik alım-satım işlemlerini tamamen durdurması bekleniyor.

KAMU SPOTLARI HAZIRLANACAK

Altın alım-satım işlemlerindeki bu kısıtlamaya dikkat çeken Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, vatandaşların söz konusu kısıtlama hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
img

Survivor afişinde yer verilen isim fragmanda yok
img

Olay hakem yine rahat durmadı
img

Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü

Son Dakika Haberleri

Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL? 20 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 20 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek? En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Culpa Tuya tek parça full izle! Culpa Tuya Türkçe altyazı izleme linki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.