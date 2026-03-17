Haberler

‘Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde birikimlerini değerlendirmek amacıyla altın ve nakit paralarını verdikleri kuyumcunun iş yerini açmaması üzerine dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 milyon lira ile kayıplara karıştığı tahmin edilen kuyumcunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar 'kar payı' adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti.

KAPIDAKİ YAZIYI GÖREN POLİSİ ARADI

Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısını görünce B.A.'ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

50 MİLYON LİRA TOPLAMIŞ

Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun 'kar payı' adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası topladığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

