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Kuveyt Türk, 'Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası' Ödülünü Kazandı

Kuveyt Türk, 'Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası' Ödülünü Kazandı
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Kuveyt Türk, Islamic Retail Banking Awards'ta 'Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası' ödülüne layık görüldü. Bu, bankanın daha önce 2019 ve 2021'de kazandığı ödülün bir devamı niteliğinde. Kuveyt Türk, müşteri hizmet kalitesi ve yenilikçi çözümleri ile uluslararası alanda takdir görüyor.

Kuveyt Türk, Islamic Retail Banking Awards'ta (IRBA) " Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Cambridge IFA tarafından düzenlenen IRBA'da ödül kazanan Kuveyt Türk, aynı ödülü daha önce 2019 ve 2021'de de kazanmıştı.

Cambridge IFA tarafından düzenlenen İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri, akademik olarak titizlikle yürütülen analizler temelinde bankacılık sektöründeki performansı değerlendiriyor. Ödüller, İslami bankacılık alanında önemli katkılarda bulunan ve bu alanda başarısını kanıtlamış bireyleri ve kurumları onurlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Satış ve Özel Bankacılık Grup Müdürü Ali Bağatır, Cambridge IFA tarafından düzenlenen ve İslami bankacılık alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan İslami Bireysel Bankacılık Ödülleri'nde bir kez daha ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bağatır, "Türkiye'nin En Güçlü İslami Bankası" ödülünü kazanmalarının, müşterilerine sundukları hizmet kalitesinin, yenilikçi çözümlerinin ve sektöre yaptıkları katkıların uluslararası alanda takdir edilmesinin bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Kuveyt Türk olarak, dijitalleşme ve sürdürülebilir finans stratejilerimiz doğrultusunda müşterilerimize değer katmaya ve sektörümüzde lider konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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