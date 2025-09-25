Kuveyt Türk CHEESE Yelken Takımı Bosphorus Cup'ta İkincilik Elde Etti

Kuveyt Türk'ün "Kuveyt Türk CHEESE" yelken takımı, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta IRC2 kategorisinde ikincilik elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, toplumsal değerlere ve kültürel mirasa sahip çıkarken spora da desteğini sürdürüyor.

İstanbul'un prestijli yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup'a bu yıl dördüncü kez katılan Kuveyt Türk, önemli bir başarıya imza attı.

Melis Baykan yönetimindeki Kuveyt Türk CHEESE yelken takımı, IRC2 kategorisindeki yarışta ikincilik ödülünün sahibi oldu.