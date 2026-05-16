Haberler

KUTSO Heyeti, Tarım Fuarı'nda incelemelerde bulundu

KUTSO Heyeti, Tarım Fuarı'nda incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, 16. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Fuarda tarımsal verimlilik, modern teknolojiler ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, 16. Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nı (KÜTAF) ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım, hayvancılık, seracılık ve süt endüstrisine yönelik çok sayıda firmanın yer aldığı fuarda sektör temsilcileriyle görüşen Argat, üretim süreçlerinde teknolojinin önemi, sektörün ihtiyaçları ve bölgesel kalkınmaya sağlanan katkılar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde özellikle tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, modern teknolojilerin yaygınlaştırılması ve sektörün sürdürülebilir büyümesi konuları ele alındı.

KUTSO heyetine ziyaret sırasında fuar organizasyonu hakkında bilgiler veren Tuncay Varol, fuarın her yıl artan katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, Kütahya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini daha görünür hale getirdiğini ifade etti. Varol, fuarın üreticiler ile firmaları bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırladığını söyledi.

Esin Güral Argat ve beraberindeki heyet, fuar alanındaki stantlarda sergilenen tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, sera teknolojileri ve süt endüstrisine yönelik yenilikçi ürünleri inceleyerek firma temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, sektörde yaşanan gelişmeler ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında KUTSO heyetine bilgi verdi.

Fuar ziyaretinde konuşulan başlıklar arasında dijital tarım uygulamaları, modern sulama sistemleri, üretimde maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilir üretim modelleri öne çıktı. Argat'ın sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği temasların, Kütahya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi adına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor