Kutlukent Bulvarı beton yolla yenileniyor

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesinde 3 sanayi bölgesini birbirine bağlayan Kutlukent Bulvarı'nı 4 kilometrelik beton yolla yeniliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tekkeköy ilçesi Kutlukent Bulvarı'nda da çalışmalarını yoğunlaştırdı. 3 sanayi bölgesini birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergahı olan yolun bir an önce tamamlanması için yoğun mesai yapılıyor. Toplam uzunluğu gidiş-geliş 4 kilometrelik bölünmüş yolda sağlamlık ve kalite noktasında en yeni ve verimli sistemi kullanan ekipler, 20 santim hasır beton dökülen yolda son aşamaya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kutlukent Bulvarı'nda 2 kilometre gidiş, 2 kilometre geliş olmak üzere ekipler bölgede aralıksız çalışıyor. 20 santim çift hasır beton dökülüyor. Betonlama öncesi de ekiplerimiz alt zeminde iyileştirme yaptı. Burası ilçenin en işlek yollarından biri. En kısa sürede çalışmaları tamamlayarak ulaşıma açacağız" diye konuştu.

Samsunluların istedikleri noktaya daha kolay ulaşabilmeleri ve modern yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında olduklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Tüm şehrin altyapı sorunlarını çözmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Böyle bir gayretin içindeyiz. Vatandaşımıza yakışanı, kaliteli şekilde yapıyoruz. Belediye ekiplerimizle yollarımızı yeniliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN