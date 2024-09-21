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Kutes, 5. Erdoğan Nas Çevre Ödülü'nü Kazandı

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Kutes, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 5. Erdoğan Nas Çevre Ödülü'ne layık görüldü. İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, karbon ayak izini azaltma hedefleri ve sürdürülebilirlik projeleri hakkında bilgi verdi.

Kutes, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Erdoğan Nas Çevre Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kutes, Türkiye metal döküm sektörünün uluslararası standartlara ve mevzuatlara göre sürdürülebilir büyümesini sağlamak, çevre yönetimini desteklemek ve çevre yönetimi uygulamalarında fark yaratan nitelikli tesisleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 5. Erdoğan Nas Çevre Ödülü'ne layık görüldü.

Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil ve Kutes Yönetim Kurulu Üyesi Farah Kutmangil Bueno, ödülü 30 yılı aşkındır metalürji dünyasının etkili organizasyonlarından biri olan Ankiros Fuarı'nın açılışında düzenlenen törende TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe'den aldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Kutmangil, döküm sektörünü karbon yoğun geçmişinden aydınlık bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Kutmangil, yeni Demir Çağı vizyonuyla dünyanın eski endüstrilerinden biri olan dökümü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için dünyaya örnek olacak adımlar attıklarını aktararak, "Döküm sektörünün çevre dostu olmadığı algısını yıkmak bizim en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda karbon ayak izi hesaplamalarıyla, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini net bir şekilde belirliyor ve bu etkileri azaltmak için projeler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji verimliliğini artıracak adımlar atarken, yatırım yaptıkları güneş enerjisi projeleriyle tükettikleri elektriğin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan sağladıklarını ifade eden Kutmangil, şunları kaydetti:

"Üretimde geri dönüştürülmüş malzeme oranını her geçen yıl artırıyoruz. Eritilen metal içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzeme oranını yüzde 40'tan yüzde 75'e çıkardık. Alternatif geri dönüştürülmüş malzemelerin prosese dahil edilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak 2022'de GRİ formatında ilk, 2023'te ikinci gönüllü sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. 2023 faaliyetimizi kapsayan üçüncü raporumuzu da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. 2050'ye kadar kapsam 1 ve 2'de karbon nötr bir şirket olmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

Ekonomi Türkiye Enerji Çevre Dünya

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